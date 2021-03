MotoGP, Aleix Espargaro il più veloce nel primo giorno di test a Losail (Di sabato 6 marzo 2021) Prima giornata di test di MotoGP a Losail nel segno di Aleix Espargaro. Stefan Bradl e Joan Mir alle sue spalle. Losail (QATAR) – Prima giornata di test di MotoGP a Losail nel segno dell’Aprilia e di Aleix Espargaro. Il pilota spagnolo ha firmato il miglior crono precedendo la Honda di Stefan Bradl e la Suzuki di Joan Mir, staccati entrambi di oltre due decimi. Buona la prestazione di Jack Miller a bordo della sua Ducati. Un quarto tempo a ridosso dei primi due. Un segnale sicuramente importante per il britannico e per la scuderia di Borgo Panigale. Jack Miller, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Vinales e Alex Marquez a completare la top ten. A perfect ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021) Prima giornata didinel segno di. Stefan Bradl e Joan Mir alle sue spalle.(QATAR) – Prima giornata didinel segno dell’Aprilia e di. Il pilota spagnolo ha firmato il miglior crono precedendo la Honda di Stefan Bradl e la Suzuki di Joan Mir, staccati entrambi di oltre due decimi. Buona la prestazione di Jack Miller a bordo della sua Ducati. Un quarto tempo a ridosso dei primi due. Un segnale sicuramente importante per il britannico e per la scuderia di Borgo Panigale. Jack Miller, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Vinales e Alex Marquez a completare la top ten. A perfect ...

