Migranti: Gdf blocca barca con 13 persone nel sud Sardegna (Di sabato 6 marzo 2021) Sono ripresi gli arrivi di Migranti nel Sud Sardegna. Questa mattina a largo dell'Isola del Toro l'elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ha avvisto un barchino con a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 6 marzo 2021) Sono ripresi gli arrivi dinel Sud. Questa mattina a largo dell'Isola del Toro l'elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza ha avvisto un barchino con a ...

ACeschia : RT @Signorasinasce: #Coandestini #Gdf blocca barca con 13 persone nel sud #Sardegna .Leggo “blocca” ed esulto. Ma il blocco è per accompagn… - magicaGrmente22 : Chi incita in qualsiasi modo queste partenze, chi non vuole risolvere il problema alla fonte è causa del problema c… - Signorasinasce : #Coandestini #Gdf blocca barca con 13 persone nel sud #Sardegna .Leggo “blocca” ed esulto. Ma il blocco è per accom… - AnsaSardegna : Migranti: Gdf blocca barca con 13 persone nel sud Sardegna. Ci sono anche tre bambini e una donna #ANSA - PallaCarlo : RT @Libero_official: 'Solo la punta dell'iceberg'. #Immigrazione, la #GdF: niente più barconi, ora per arrivare in Italia si usano i voli d… -

Migranti: indagine sulla 'Mare Jonio' della Procura di Ragusa, emerge il bonifico per trasbordo ... migranti, in cambio di denaro. 'La ong non e' indagata' aveva sottolineato ieri il procuratore ...Santo Fornasier coordina le indagini eseguite dal Nucleo di polizia economica e finanziaria della Gdf ...

Migranti: indagine Mare Jonio, emerge bonifico per trasbordo Ragusa - Da un lato, ricostruisce la Procura, vi era la Maersk, costretta alla inattività da 37 giorni in attesa in zona Sar maltese, dell'indicazione di un 'place of safety' dove sbarcare 27 migranti ...

