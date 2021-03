Maurizio Costanzo | senza mezzi termini su Giulia De Lellis conduttrice | “Non le hanno dato certo da condurre Superquark …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 6 marzo 2021)Deè un volto amatissimo e, dopo essersi fatta conoscere nel programma di Maria De Filippi, Uomini e donne e avere fatto sognare con la sua storia d’amore con Andrea Damante, oggi si sta affermando sempre di più non solo sul web come influencer ma anche come donna più completa, professionalmente parlando.De, infatti, è stata scelta perun nuovo programma su Real Time: Love Island. Si tratta di un format straniero dove ci saranno, come partecipanti, delle coppie.De, che con la sua storia d’amore ha anche insegnato ad aver rispetto per se stesse oltre che una buona dose di autoironia scrivendo il libro autobiografico “Le corna stanno bene su tutto…ma io stavo meglio”, sta per cimentarsi ...