La collaborazione umano macchina

(di Don Luca Peyron)* La tecnologia ci ha spaventato ed abbiamo reagito, ed è un bene. Nasce un sistema di intelligenza artificiale – Maia – che non tenta di vincere qualunque sia l'avversario – umano o macchina - ma è addestrato a giocare come un essere umano, sbagli inclusi, anzi soprattutto considerando quelli. Il nuovo programma trova applicazione negli scacchi, una arena consolidata per studiare questo tipo di tecnologia e sfrutta gli stessi algoritmi dei migliori programmi che già possediamo, ma invece di imparare come vincere – o stravincere nel caso l'avversario sia un essere umano – Maia scruta il suo avversario umano per cercarne le debolezze e prevederle, non semplicemente prevenirle ed approfittarne. Secondo Jon Kleinberg a capo del team di ricerca: «Così gli scacchi diventano un luogo in ...

