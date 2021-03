C’è Posta per Te, perché non va in onda (Di sabato 6 marzo 2021) C’è Posta per Te non va in onda il 6 marzo. Il programma di Maria De Filippi è stato momentaneamente sospeso per evitare lo scontro diretto con la finalissima del Festival di Amadeus. Dopo quattro puntate ricche di emozioni forti, esibizioni e qualche imprevisto, la kermesse è ormai giunta alle sue battute finali. La quinta puntata di Sanremo 2021 andrà in scena sabato con l’incoronazione del vincitore. L’appuntamento con C’è Posta per Te dunque salta e al suo posto verrà trasmesso il film Non si ruba a casa dei ladri. La trasmissione condotta da Maria De Filippi tornerà regolarmente il prossimo sabato, con tante nuove storie e ospiti. Al termine di Sanremo 2021 infatti riprenderà la normale programmazione in tutte le reti che si erano adattate al Festival. Dopo quattro serate, la kermesse si appresta a decretare il suo vincitore con ... Leggi su dilei (Di sabato 6 marzo 2021) C’èper Te non va inil 6 marzo. Il programma di Maria De Filippi è stato momentaneamente sospeso per evitare lo scontro diretto con la finalissima del Festival di Amadeus. Dopo quattro puntate ricche di emozioni forti, esibizioni e qualche imprevisto, la kermesse è ormai giunta alle sue battute finali. La quinta puntata di Sanremo 2021 andrà in scena sabato con l’incoronazione del vincitore. L’appuntamento con C’èper Te dunque salta e al suo posto verrà trasmesso il film Non si ruba a casa dei ladri. La trasmissione condotta da Maria De Filippi tornerà regolarmente il prossimo sabato, con tante nuove storie e ospiti. Al termine di Sanremo 2021 infatti riprenderà la normale programmazione in tutte le reti che si erano adattate al Festival. Dopo quattro serate, la kermesse si appresta a decretare il suo vincitore con ...

