Basket femminile: Lucca espugna Battipaglia nel recupero della 10a giornata di Serie A1 (Di sabato 6 marzo 2021) La Gesam Gas e Luce Lucca espugna con il punteggio di 68-86 il campo dell’O.ME.P.S. BricUp Battipaglia in una sfida valevole per il recupero della 10a giornata di Serie A1 2020-2021. Le toscane si allontanano così sempre più dal rischio di retrocessione diretta, anche se rimangono distanti di sei punti da Campobasso. Per Battipaglia è un periodo complicato: in settimana c’è stato un secondo cambio in panchina, con Claudio Corà al posto di Stefano Scotto di Luzio, ma questo non impedisce di mettere in piedi una partita di valore, almeno per tutta la prima metà di gara: sono solo due liberi di Russo a mandare le ospiti avanti all’intervallo (42-44). Nella ripresa è il trio Jakubcova-Harper-Smorto a dare il via alle danze toscane: Lucca ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) La Gesam Gas e Lucecon il punteggio di 68-86 il campo dell’O.ME.P.S. BricUpin una sfida valevole per il10adiA1 2020-2021. Le toscane si allontanano così sempre più dal rischio di retrocessione diretta, anche se rimangono distanti di sei punti da Campobasso. Perè un periodo complicato: in settimana c’è stato un secondo cambio in panchina, con Claudio Corà al posto di Stefano Scotto di Luzio, ma questo non impedisce di mettere in piedi una partita di valore, almeno per tutta la prima metà di gara: sono solo due liberi di Russo a mandare le ospiti avanti all’intervallo (42-44). Nella ripresa è il trio Jakubcova-Harper-Smorto a dare il via alle danze toscane:...

