Attento Pd | la Lega ti sfila il ruolo di partito di sistema Parla Franchi

"Dalla nascita del governo Draghi in poi, solo il Pd ha mancato la contromossa. Adesso il suo ruolo di partito di sistema potrebbe essere preso dalla Lega di Salvini". Lo dice a Formiche.net l'editorialista del Corriere della Sera Paolo Franchi, autore tra gli altri de Il tramonto dell'avvenire (Marsilio) che mette l'accento sulle contraddizioni dei dem anche alla luce del contemporaneo smottamento interno al M5s. Zingaretti flop: lo aveva previsto proprio da queste colonne alcuni mesi fa. Quali scelte non hanno convinto? Il mio è un giudizio piuttosto antico sul Pd. Negli ultimi mesi e poi nelle ultime settimane, ben prima delle dimissioni del segretario, la cosa ha avuto un'accelerazione molto forte. La crisi di governo, per come si è consumata, è stato un potentissimo fattore per un processo che ...

