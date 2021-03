Traffico Roma del 05-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare Si procede a rilento sulla carreggiata esterna tra laFiumicino a Tuscolana poi abbiamo rallentamenti e code sulla carreggiata interna tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria e a seguire la Bufala o è il bivio per laL’Aquila ha avuto in fila sulla via Salaria tra lo svincolo di Settebagni Autosole è fonte di papà direzione Monterotondo Scalo al San Giovanni rallentamenti per un incidente in via Magnagrecia all’altezza di via Amiterno altri rallentamenti per un incidente in via della Pineta Sacchetti 3 la galleria Giovanni XXIII ...