Test MotoGP Losail 2021, Luca Marini: “Potenza incredibile, me l’aspettavo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Luca Marini era tra i più attesi nella prima giornata di Test di MotoGP a Losail. Shakedown andato bene per il pilota italiano, rookie all’esordio nel Motomondiale alla guida della Ducati cliente del team Avintia. Il fratellastro ha segnato il crono di 1’58?376 ed esalta dal Qatar la sua moto: “Una Potenza incredibile: me l’aspettavo, ma è stato davvero speciale. Ho fatto alcuni giri buoni, concentrandomi solo sulla guida per prendere confidenza. La frenata mi ha sorpreso, non sono completamente a mio agio perché con il disco in carbonio è diverso e sicuramente devo lavorare sullo stile di guida in questo senso. Ho fatto molto per migliorare la posizione sulla moto lavorando sui dettagli del serbatoio, ai manubri fino alla sella. La Ducati è grande, ma ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021)era tra i più attesi nella prima giornata didi. Shakedown andato bene per il pilota italiano, rookie all’esordio nel Motomondiale alla guida della Ducati cliente del team Avintia. Il fratellastro ha segnato il crono di 1’58?376 ed esalta dal Qatar la sua moto: “Una: me, ma è stato davvero speciale. Ho fatto alcuni giri buoni, concentrandomi solo sulla guida per prendere confidenza. La frenata mi ha sorpreso, non sono completamente a mio agio perché con il disco in carbonio è diverso e sicuramente devo lavorare sullo stile di guida in questo senso. Ho fatto molto per migliorare la posizione sulla moto lavorando sui dettagli del serbatoio, ai manubri fino alla sella. La Ducati è grande, ma ...

