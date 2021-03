Sud, Carfagna: serve PA più forte, lavoriamo a 2800 assunzioni (Di venerdì 5 marzo 2021) “Per realizzare in fretta i progetti legati al Recovery Fund abbiamo la necessità di irrobustire le pubbliche amministrazioni, a cominciare da quelle del Mezzogiorno. Per questo, stiamo cercando di procedere il più rapidamente possibile verso l’assunzione di 2.800 unità con competenze tecniche specifiche, che andranno a irrobustire le pubbliche amministrazioni meridionali”. Lo ha affermato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, intervistata in occasione dell’evento ‘Top500 Campania’, organizzato da Pwc e Il Mattino. “La norma era già prevista in legge di Bilancio, ora bisogna attuarla. L’Agenzia per la coesione territoriale sta ultimando una ricognizione, che ci consentirà di conoscere con precisione di che tipo di competenze c’è bisogno e dove”, ha spiegato la ministra. “I nostri uffici intanto stanno già elaborando lo schema del decreto, in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) “Per realizzare in fretta i progetti legati al Recovery Fund abbiamo la necessità di irrobustire le pubbliche amministrazioni, a cominciare da quelle del Mezzogiorno. Per questo, stiamo cercando di procedere il più rapidamente possibile verso l’assunzione di 2.800 unità con competenze tecniche specifiche, che andranno a irrobustire le pubbliche amministrazioni meridionali”. Lo ha affermato la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara, intervistata in occasione dell’evento ‘Top500 Campania’, organizzato da Pwc e Il Mattino. “La norma era già prevista in legge di Bilancio, ora bisogna attuarla. L’Agenzia per la coesione territoriale sta ultimando una ricognizione, che ci consentirà di conoscere con precisione di che tipo di competenze c’è bisogno e dove”, ha spiegato la ministra. “I nostri uffici intanto stanno già elaborando lo schema del decreto, in ...

mara_carfagna : Lavoro, investimenti, istruzione: partiamo da qui per dare valore al #Sud e all’energia dei suoi giovani. Non bisog… - mara_carfagna : Tutti gli italiani hanno diritto a ricevere servizi di qualità, indipendentemente da dove abitano. Dobbiamo introdu… - rcolosimo : Carfagna tocca un punto dolente. L'Italia con questo fardello non può andare lontano - rosariofilippo : Il corridoio scandinavo Mediterraneo. L'alta velocità ferroviaria e non la velocizzazione per il sud. Il ponte no… - mara_carfagna : Insieme al ministro Cingolani abbiamo riconosciuto la necessità che il #Sud sia coinvolto nel Comitato per la trans… -