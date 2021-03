Raya e l’ultimo drago, la recensione: Nuove eroine Disney, tra unità e fiducia reciproca (Di venerdì 5 marzo 2021) La recensione di Raya e l'ultimo drago, nuovo Classico Disney distribuito con Accesso VIP su Disney+ dal 5 marzo 2021. Quando si è un Classico Disney, si viene alla luce schiacciati da un carico di responsabilità enorme, che risiede in questa stessa definizione che è insieme promessa di gloria eterna e condanna a dover far bene. Così ci si sente anche a scrivere la recensione di Raya e l'ultimo drago, consapevoli dell'attenzione che sarà riservata al film d'animazione Disney e, di conseguenza e di riflesso, alle nostre parole. Allora togliamoci subito il dente: Raya e l'ultimo drago è un buon film? Sì, secondo noi lo è: a dispetto di alcuni problemi e difetti che lo contraddistinguono, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) Ladie l'ultimo, nuovo Classicodistribuito con Accesso VIP su+ dal 5 marzo 2021. Quando si è un Classico, si viene alla luce schiacciati da un carico di responsabilità enorme, che risiede in questa stessa definizione che è insieme promessa di gloria eterna e condanna a dover far bene. Così ci si sente anche a scrivere ladie l'ultimo, consapevoli dell'attenzione che sarà riservata al film d'animazionee, di conseguenza e di riflesso, alle nostre parole. Allora togliamoci subito il dente:e l'ultimoè un buon film? Sì, secondo noi lo è: a dispetto di alcuni problemi e difetti che lo contraddistinguono, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Raya e l’ultimo drago, la recensione: Nuove eroine Disney, tra unità e fiducia reciproca… - _AndreaMarani_ : RT @DisneyStudiosIT: Insieme ? Raya e Sisu lavoreranno fianco a fianco per unire Kumandra in #Raya e l'ultimo drago, prossimamente al cinem… - MarvelDComicsIT : Insieme ? Raya e Sisu lavoreranno fianco a fianco per unire Kumandra in #Raya e l'ultimo drago, prossimamente al ci… - Imperoland : RT @DisneyStudiosIT: Insieme ? Raya e Sisu lavoreranno fianco a fianco per unire Kumandra in #Raya e l'ultimo drago, prossimamente al cinem… - DisneyStudiosIT : Insieme ? Raya e Sisu lavoreranno fianco a fianco per unire Kumandra in #Raya e l'ultimo drago, prossimamente al ci… -