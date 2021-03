PA | Consip | TIM vince gara per fornitura telefonia mobile

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) –ha aggiudicato a Telecom Italia a nuovaper ladei servizi dialle Pubbliche amministrazioni. La convenzione, del valore di oltre 62 milioni, prevede laalle PA di 900mila utenze telefoniche – in abbonamento o ricaricabili – con la possibilità di addebito separato dei servizi fruiti a titolo personale. Inoltre, consente alle PA di noleggiare terminali radiomobili (telefoni e tablet di diverse tipologie e sistemi operativi, oltre a modem per computer portatili) per i quali è incluso il servizio di manutenzione. Laè stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo. Il ribasso offerto dall’aggiudicatario è stato pari a circa il -7% ...

Tra i servizi aggiuntivi disponibili, spiega, si segnalano: applicazioni per lo smart - working e il fleet - management; enterprise mobility management, per la gestione in sicurezza dei ...... grazie ai due strumenti messi a disposizione da: il configuratore (per la definizione dei requisiti) e il comparatore (per il confronto delle offerte). Com - Sim 26 - 02 - 21 11:36:35 (0305)...Consip ha aggiudicato a Telecom Italia a nuova gara per la fornitura dei servizi di telefonia mobile alle Pubbliche amministrazioni.La convenzione, del valore di oltre 62 milioni, prevede la fornitura di 900mila utenze telefoniche e consente di noleggiare terminali radiomobili per ...