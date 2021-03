Orietta Berti | “Non mi dispiacerebbe fare un duetto coi Naziskin o con Ermal Metal…” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 marzo 2021) Doppio scivolone sui nomi dei colleghi per. In collegamento via Zoom in conferenza stampa per il Festival di Sanremo, la cantante emiliana ha dichiarato che “non miunconMetal e i(sic)”. Intendendo dire,Meta e i Maneskin. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.