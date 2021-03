Lupin parte 2, su Netflix è comparso il primo teaser. E fa paura (Di venerdì 5 marzo 2021) La seconda parte della serie Netflix Lupin, “amichevolmente” detta Lupin 2, è attesa per l'estate, ma intanto ne arriva un primo assaggio. Assane Diop non perde il controllo, ma nella sua indagine per scoprire dove è tenuto suo figlio, rapito per tenerlo zitto e smontare il suo tentativo di ottenere giustizia per il padre ucciso in carcere, sembra vivere comunque una trasformazione, di quelle che ricordano film di azione e spie alla The Equalizer, inclusa la scena madre di duello con iil super cattivo, più che un racconto legato al ladro gentiluomo. D'altro canto, non è stato Assane a cambiare il tono e la sua evoluzione in implacabile inseguitore sembra nascere più per necessità che per scelta. Non solo, stando alle prime immagini, la situazione finisce per trasformare anche la sua ex, una tranquilla ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) La secondadella serie, “amichevolmente” detta2, è attesa per l'estate, ma intanto ne arriva unassaggio. Assane Diop non perde il controllo, ma nella sua indagine per scoprire dove è tenuto suo figlio, rapito per tenerlo zitto e smontare il suo tentativo di ottenere giustizia per il padre ucciso in carcere, sembra vivere comunque una trasformazione, di quelle che ricordano film di azione e spie alla The Equalizer, inclusa la scena madre di duello con iil super cattivo, più che un racconto legato al ladro gentiluomo. D'altro canto, non è stato Assane a cambiare il tono e la sua evoluzione in implacabile inseguitore sembra nascere più per necessità che per scelta. Non solo, stando alle prime immagini, la situazione finisce per trasformare anche la sua ex, una tranquilla ...

