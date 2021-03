LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano 10-12, Eurolega basket in DIRETTA: dopo i primi 5? la partita è Lauvergne-Punter (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-15 Punter! Comodissimo nell’angolo e solo da tre! Non c’è l’assoluta certezza del rilascio di Jokubaitis avvenuto entro la sirena, rimane non valido il canestro. Infrazione di 14? di Jokubaitis dopo la rimessa dello Zalgiris, non vale il canestro almeno a una prima impressione. Gli arbitri però vanno a rivedere. Arriva il time out televisivo di metà primo quarto. 10-12 Altra gran palla di Punter per Hines che appoggia! 10-10 Tripla da otto metri di Grigonis. 7-10 VOLA Punter! La difesa se lo dimentica, lui non perdona e schiaccia! 7-8 Realizza l’aggiuntivo Lauvergne, unico a segno finora dei suoi. 6-8 Perno, appoggio e canestro di Lauvergne con fallo di Evans, mentre poco prima Jokubaitis ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-15! Comodissimo nell’angolo e solo da tre! Non c’è l’assoluta certezza del rilascio di Jokubaitis avvenuto entro la sirena, rimane non valido il canestro. Infrazione di 14? di Jokubaitisla rimessa dello, non vale il canestro almeno a una prima impressione. Gli arbitri però vanno a rivedere. Arriva il time out televisivo di metà primo quarto. 10-12 Altra gran palla diper Hines che appoggia! 10-10 Tripla da otto metri di Grigonis. 7-10 VOLA! La difesa se lo dimentica, lui non perdona e schiaccia! 7-8 Realizza l’aggiuntivo, unico a segno finora dei suoi. 6-8 Perno, appoggio e canestro dicon fallo di Evans, mentre poco prima Jokubaitis ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Olimpia Milano va in Lituania e a Kaunas si gioca una fetta importante di passaggio ai quarti di f… - fabiocavagnera : GAME DAY Alle ore 19 per la battaglia di Kaunas. Tutti dovranno mettersi l'elmetto: i valori per l'impresa ci sono - OlimpiaMiNews : GAME DAY Alle ore 19 per la battaglia di Kaunas. Tutti dovranno mettersi l'elmetto: i valori per l'impresa ci sono - AlessandroMagg4 : GAME DAY Alle ore 19 per la battaglia di Kaunas. Tutti dovranno mettersi l'elmetto: i valori per l'impresa ci sono - infoitsport : LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: trasferta delicatissima in Lituania -