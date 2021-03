Indice Rt, netto peggioramento: la pessima notizia dopo settimane (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Indice Rt che misura il livello di contagio del virus mostra una situazione che non si mostrava così complicata da diverso tempo. Indice Rt, giungono bruttissimi aggiornamenti per quanto riguarda la media nazionale. dopo diverse settimane infatti, il valore che misura il livello di contagio che caratterizza la pandemia ha superato la soglia critica di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021) L’Rt che misura il livello di contagio del virus mostra una situazione che non si mostrava così complicata da diverso tempo.Rt, giungono bruttissimi aggiornamenti per quanto riguarda la media nazionale.diverseinfatti, il valore che misura il livello di contagio che caratterizza la pandemia ha superato la soglia critica di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GiornaleVicenza : Il #monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Indice di contagio in crescita, netto aumento dell'inciden… - fisco24_info : Covid, Rt in Italia a 1,06: epidemia accelera: Indice di contagio in crescita. Netto aumento dell'incidenza, cresco… - muttleyml : @SkyTG24 @toniacart Basta vedere i dati (incidenza pesante nella fascia 10-19 anni)e si capisce che oltre ai nidi,… - FedericoVasi : “#israele contagi in netto calo e indice di mortalità mai così basso da dicembre...” ...Israele, Israele.. Qui o… - Bukaniere : @caporix @claudia_gln @Fa_fanculo @pluto_ass Comunque scherzi a parte, quando i gattini fanno qualcosa di male, gli… -