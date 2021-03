“Il mare d’inverno”: Fare Verde pulisce le spiagge del Lazio (Di venerdì 5 marzo 2021) Domenica 7 marzo anche sulle spiagge del Lazio si svolgerà la manifestazione “Il mare d’inverno” di Fare Verde: ecco gli arenili che saranno ripuliti Si svolgerà domenica 7 marzo 2021, anche sulle spiagge laziali, la trentesima edizione della manifestazione nazionale “Il mare d’inverno”, organizzata dall’associazione ambientalista Fare Verde. L’evento è nato a Roma nel lontano… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 5 marzo 2021) Domenica 7 marzo anche sulledelsi svolgerà la manifestazione “Il” di: ecco gli arenili che saranno ripuliti Si svolgerà domenica 7 marzo 2021, anche sullelaziali, la trentesima edizione della manifestazione nazionale “Il”, organizzata dall’associazione ambientalista. L’evento è nato a Roma nel lontano… L'articolo Corriere Nazionale.

