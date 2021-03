Gravina e Lazio - Torino | ' Il protocollo è ok | ma l' ultima parola è delle Asl'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il presidente federale Gabriele, a margine del Consiglio di oggi a Roma, è tornato su, la gara non disputata per l'assenza dei granata dovuta alla quarantena imposta dalla Asl. '...

Il presidente federale Gabriele, a margine del Consiglio di oggi a Roma, è tornato su- Torino, la gara non disputata per l'assenza dei granata dovuta alla quarantena imposta dalla Asl. 'Difendo il protocollo: dice ...ROMA - Il giudizio sulla partita non giocata trae Torino arriverà nei prossimi giorni. Al momento è ancora tutto nelle mani del Giudice sportivo Mastrandrea. E Gabriele Gavrina , presidente della Federazione, ha commentato la situazione: " Il ...Le domande nascono spontanee: se, a due giornate dalla fine, una qualsiasi delle venti squadre di serie A fosse colpita da un focolaio di ...“Io il protocollo lo difendo. Nel protocollo c’è scritto in maniera chiara ‘salvo quanto disposto dall’autorità sanitaria’ quindi è un protocollo valido, ma dobbiamo trovare armonia all’interno delle ...