Fiocco rosa per Tania Cagnotto: è nata la sua secondogenita Lisa

Nella mattinata di venerdì 5 marzo, Tania Cagnotto ha dato alla luce la piccola Lisa. Attraverso un post sui suoi profili social, l'ex tuffatrice ha annunciato la nascita della sua secondogenita. "Ce l'abbiamo fattaaaaaa. Dopo ben 9 giorni di ritardo la nostra Lisa ha deciso di presentarsi. Benvenuta al mondo piccola mia. 05.03.2021. È nata Lisa" si legge. Si tratta della seconda figlia per la coppia formata da Tania Cagnotto e Stefano Parolin, diventati già genitori nel 2018, quando nacque Maya.

