Festival di Sanremo 2021, un big fa coming out: svela ai fan tutti i suoi segreti (Di venerdì 5 marzo 2021) Le sue foto a fine articolo. È simbolo di una generazione fluida, in grado di sintetizzare in maniera personale temi ed influenze diverse, riflettendosi in un specchio nel quale scoprire ogni volta una nuova immagine di sé. Così si descrive, in gara a Sanremo 2021 col brano 'Voce', che nella giornata di oggi ha svelato parte del suo privato in un'intervista rilasciata a Repubblica, dichiarandosi bisessuale. Il coming out di Madame: "Sono bisessuale"Al giornalista che le ha domandato qual è il vero significato del termin 'fluid', spesso associato ai ragazzi della sua età, Madame, 19 anni, ha risposto così: "Io sono bisessuale, sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di ...

