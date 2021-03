Europei Indoor Atletica 2021, Alessia Trost: “Tutto è in gioco per la finale. Devo migliorare la rincorsa” (Di venerdì 5 marzo 2021) La serata degli Europei Indoor di Atletica ha visto per l’Italia la qualificazione alla finale nel salto i alto di un’ottima Alessia Trost. L’azzurra si è garantita un posto tra le migliori otto e adesso proverà ad andare a caccia di una medaglia. Una prova sicuramente molto incoraggiante per la friulana, a cui è bastato il primo salto ad 1,91 per staccare il pass per la finale. Queste le parole di Trost dopo la qualificazione: “Siamo arrivate in otto a 1,91, ma in molte ricorrendo a tre tentativi, e non è servito salire a 1,94. Sicuramente dovrò sistemare la rincorsa dal punto di vista della ritmica, in alcuni passaggi non mi è piaciuta. Domenica cercherò di guadagnare fluidità. Invece dal lato fisico mi sento molto efficace. Le ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) La serata deglidiha visto per l’Italia la qualificazione allanel salto i alto di un’ottima. L’azzurra si è garantita un posto tra le migliori otto e adesso proverà ad andare a caccia di una medaglia. Una prova sicuramente molto incoraggiante per la friulana, a cui è bastato il primo salto ad 1,91 per staccare il pass per la. Queste le parole didopo la qualificazione: “Siamo arrivate in otto a 1,91, ma in molte ricorrendo a tre tentativi, e non è servito salire a 1,94. Sicuramente dovrò sistemare ladal punto di vista della ritmica, in alcuni passaggi non mi è piaciuta. Domenica cercherò di guadagnare fluidità. Invece dal lato fisico mi sento molto efficace. Le ...

repubblica : Atletica, Europei indoor: Larissa Iapichino in finale con il brivido: 'Ho perso dieci anni di vita, ma sono un anim… - PicenoTime : Atletica leggera, i marchigiani Barontini e Vandi passano il turno agli Europei indoor - sportface2016 : #Atletica, Europei indoor #Torun: #Trost centra la finale nel salto in alto, assegnate tante medaglie - tizianacairati : RT @SkySport: Europei indoor, Larissa Iapichino vola in finale nel lungo insieme alla Strati - messveneto : Salto in alto, Alessia Trost in finale negli Europei indoor in Polonia -