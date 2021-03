Chi è Lorenzo Tobia Marcucci | l’ex fidanzato storico di Mahmood

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021) Si chiamail presunto exdi, il rapper vincitore di Sanremo 2019. Classe 1989,è originario di Lucca e ha frequentato l’Università di Firenze. Tifa per la Fiorentina e ha una grande passione per la moda. Occhi azzurri e fascino aristocratico, lavora nel mondo fashion grazie al brand Guidi. Secondo quanto rivelato da amici comuni, il rapporto consarebbe finito da diverso tempo. Il vincitore di Sanremo 2019 non ha mai parlato apertamente della propria vita sentimentale e ha sempre cercato di proteggere la propria privacy. “Perché non rispondo quando mi chiedono se sono gay? – aveva detto in un’intervista -. Semplice, perché mi infastidisce la domanda. Perché ...