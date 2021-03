Belen Rodriguez selfie nella vasca da bagno: l’argentina sempre più bella (Di venerdì 5 marzo 2021) Scatto in bianco e nero, in vasca, pubblicato su Instagram, per Belen Rodriguez . La showgirl, in dolce attesa, stupisce i social. Lo scatto di Belen Rodriguez Un bellissimo scatto, in bianco e nero, in vasca, dove Belen Rodriguez , in dolce attesa di 5 mesi, si mostra in tutta la sua bellezza. La conduttrice ed influecer è raggiante e vive un bellissimo momento. Belen, che attende un bambino da Antonino Spinalbese, in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo, ha parlato della sua gravidanza. Ha raccontato: “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. L’amore tra Belen e ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Scatto in bianco e nero, in, pubblicato su Instagram, per. La showgirl, in dolce attesa, stupisce i social. Lo scatto diUn bellissimo scatto, in bianco e nero, in, dove, in dolce attesa di 5 mesi, si mostra in tutta la sua bellezza. La conduttrice ed influecer è raggiante e vive un bellissimo momento., che attende un bambino da Antonino Spinalbese, in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo, ha parlato della sua gravidanza. Ha raccontato: “Sognavo fosse una femminuccia. Si chiamerà Luna Marie e nascerà in estate. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine”. L’amore trae ...

