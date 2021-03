The Stand: la miniserie di Mick Garris conserva il sapore di Stephen King più del nuovo adattamento? (Di giovedì 4 marzo 2021) Abbiamo messo a confronto i due adattamenti de L'ombra dello scorpione, la serie Starzplay diretta da Josh Boone e la miniserie del 1994 firmata da Mick Garris. The Stand, nuovo adattamento di uno dei romanzi più celebri di Stephen King, L'ombra dello scorpione, firmato da Josh Boone, trasmesso in Italia da Starzplay, si è concluso domenica lasciando l'amaro in bocca tra i fan. I giudizi critici poco entusiastici, ma soprattutto i bassi voti degli spettatori che, su Rotten Tomatoes, bocciano sonoramente lo show con un misero 23% di giudizi positivi sono una chiara spia della delusione generale. E pensare che stavolta le premesse per far bene c'erano tutte: un autore che è un profondo conoscitore nonché un super fan di Stephen ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 marzo 2021) Abbiamo messo a confronto i due adattamenti de L'ombra dello scorpione, la serie Starzplay diretta da Josh Boone e ladel 1994 firmata da. Thedi uno dei romanzi più celebri di, L'ombra dello scorpione, firmato da Josh Boone, trasmesso in Italia da Starzplay, si è concluso domenica lasciando l'amaro in bocca tra i fan. I giudizi critici poco entusiastici, ma soprattutto i bassi voti degli spettatori che, su Rotten Tomatoes, bocciano sonoramente lo show con un misero 23% di giudizi positivi sono una chiara spia della delusione generale. E pensare che stavolta le premesse per far bene c'erano tutte: un autore che è un profondo conoscitore nonché un super fan di...

