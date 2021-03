Roma: fornitura mascherine, tre misure cautelari disposte dal Gip (Di giovedì 4 marzo 2021) mascherine Ffp2 e 430.000 camici, da destinare alla Regione Lazio per un prezzo complessivo di circa 22 milioni di euro. Le mascherine, però, mancavano delle certificazioni necessarie, secondo l’accusa dei magistrati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 marzo 2021)Ffp2 e 430.000 camici, da destinare alla Regione Lazio per un prezzo complessivo di circa 22 milioni di euro. Le, però, mancavano delle certificazioni necessarie, secondo l’accusa dei magistrati L'articolo proviene da Firenze Post.

Covid, ultime notizie. Vaccini, via libera alla dose unica per guariti Covid "Noi organizziamo la fornitura. Ma acquisti e approvvigionamento dipendono dal governo centrale". ... Mascherine e camici non certificati, 3 arresti a Roma " I finanzieri del Comando provinciale di Roma ...

Inchiesta mascherine, indagato ex ministro Saverio Romano L'ex ministro delle Politiche agricole Saverio Romano è indagato per traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma per la fornitura di mascherine e camici. In seguito all'indagine riguardante la fornitura di 5 milioni di mascherine FFP2 e 430.000 camici da parte della European Network Tlc nella prima fase ...

Covid Roma, inchiesta su fornitura mascherine: arrestate tre persone Sky Tg24 Lazio, le mascherine che non proteggono: tre arresti per la truffa Durante il lockdown, la protezione civile del Lazio ha distribuito a medici e personale sanitario mascherine e camici non a norma. Truffata da fornitori che ha pagato in anticipo, ad aprile, ...

La truffa delle forniture anti-Covid, guanti taroccati venduti alla Regione Sicilia. Indagato l'ex ministro Romano Una pista dell'inchiesta della procura di Roma porta in Sicilia. All'esponente politico arrivò un bonifico dalla società al centro ...

