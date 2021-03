**Pd: mossa Zingaretti spiazza dem e 'costringe' tutti a ricompattarsi'** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - L'effetto si materializza a sera. Quando arriva la nota di Lorenzo Guerini. "Mi auguro davvero che Zingaretti ci ripensi e ritiri subito le sue dimissioni". Base Riformista, la componente che raccoglie il grosso dei parlamentari dem e che in questi giorni è stata protagonista di una dialettica aspra con il segretario, è 'costretta' a confermare la fiducia in Nicola Zingaretti. A mancare all'appello, al momento, è l'altra area critica - contenuta nei numeri ma compatta - dei Giovani Turchi di Matteo Orfini. Gli unici a non essere mai entrati nella gestione unitaria che da un anno governa il Pd. L'effetto è che, appunto, dopo settimane di bombardamento, tutte le anime dem si ricompattano attorno al segretario. Attorno al "bersaglio" come si è autodefinito lo stesso Zingaretti nel post su Fb con cui oggi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - L'effetto si materializza a sera. Quando arriva la nota di Lorenzo Guerini. "Mi auguro davvero checi ripensi e ritiri subito le sue dimissioni". Base Riformista, la componente che raccoglie il grosso dei parlamentari dem e che in questi giorni è stata protagonista di una dialettica aspra con il segretario, è 'costretta' a confermare la fiducia in Nicola. A mancare all'appello, al momento, è l'altra area critica - contenuta nei numeri ma compatta - dei Giovani Turchi di Matteo Orfini. Gli unici a non essere mai entrati nella gestione unitaria che da un anno governa il Pd. L'effetto è che, appunto, dopo settimane di bombardamento, tutte le anime dem si ricompattano attorno al segretario. Attorno al "bersaglio" come si è autodefinito lo stessonel post su Fb con cui oggi, ...

