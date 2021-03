Parma | Hernani | «Inter squadra più forte della Serie A»

(Di giovedì 4 marzo 2021), centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’: le sue dichiarazioni, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’. «L’ora è lapiù, noi dobbiamo fare quello che ha chiesto il mister. Dobbiamo restare concentrati, nelle ultime partite ci siamo fatti recuperare. Oggi dobbiamo provare a recuperare i punti persi. Come si ferma l’? Dovremo stare attenti ai loro terzini che spingono molto e alle loro punte fortissime. La vittoria ci manca tantissimo, lavoriamo anche per questo». Leggi su Calcionews24.com

fcin1908it : LIVE #ParmaInter 0-0 (14'): OCCASIONE PARMA Cross di Hernani, stacco di Kurtic e gran parata di Handanovic - jacopo_capurro : Il Parma tra estate e gennaio ha comprato venti giocatori e gioca ancora con Hernani, Brugman e Kurtic #ParmaInter - junews24com : Hernani incorona l'Inter: «Adesso è la squadra più forte» - - Bolanet : #LiveBolanet Parma XI (vsInter): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, M… - FcInterNewsit : Parma, Hernani a Sky: 'L'Inter è la squadra più forte, ma noi possiamo vincere' -

LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 1 - 2): Sepe; Valenti, Osorio, Bani, Gagliolo;, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Man. All. D'Aversa Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, ...