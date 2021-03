Juventus, Agnelli sorprende ancora: definito il futuro di Paratici (Di giovedì 4 marzo 2021) La Juventus si presenterà con la stessa dirigenza anche nei prossimi anni. E’ quanto rivelato da Tuttosport, che contrariamente a quanto detto in passato, avrebbe annunciato anche il rinnovo contrattuale per Fabio Paratici. Il responsabile CEO, che ha il contratto in scadenza a giugno, proseguirà la sua avventura alla Continassa nonostante le voci di mercato in arrivo dalla Premier League. Juventus: Agnelli avrebbe confermato l’area tecnica La fiducia nell’attuale dirigenza sarebbe stata confermata proprio nel momento in cui è avvenuto il riscatto di Mc Kennie. Fiducia anche ad Andrea Pirlo, Cherubin e Pavel Nedved. Leggi anche:Juventus Lazio probabili formazioni, spazio ancora a Kulusevski Ronaldo L’allenatore sarà inamovibile fino al termine della stagione e potrebbe essere sollevato ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 4 marzo 2021) Lasi presenterà con la stessa dirigenza anche nei prossimi anni. E’ quanto rivelato da Tuttosport, che contrariamente a quanto detto in passato, avrebbe annunciato anche il rinnovo contrattuale per Fabio. Il responsabile CEO, che ha il contratto in scadenza a giugno, proseguirà la sua avventura alla Continassa nonostante le voci di mercato in arrivo dalla Premier League.avrebbe confermato l’area tecnica La fiducia nell’attuale dirigenza sarebbe stata confermata proprio nel momento in cui è avvenuto il riscatto di Mc Kennie. Fiducia anche ad Andrea Pirlo, Cherubin e Pavel Nedved. Leggi anche:Lazio probabili formazioni, spazioa Kulusevski Ronaldo L’allenatore sarà inamovibile fino al termine della stagione e potrebbe essere sollevato ...

