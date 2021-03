«Il Pd non sa più che pesci prendere»: Cacciari fotografa così la crisi della sinistra (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Non è solo Giuseppe Conte il grande sconfitto della crisi di governo che ha spalancato le porte a Mario Draghi. così come non è il M5S l’unico partito che ne è uscito nettamente ridimensionato. Come avevamo spiegato tempo addietro, chi ci ha rimesso di più è probabilmente il Partito democratico. così la pensa anche Massimo Cacciari, che ha visto nella caduta del Conte bis un Pd smarrito, impacciato e impotente: «La crisi ha dimostrato che il Partito democratico non sa che pesci prendere», ha infatti dichiarato il filosofo all’Adnkronos. Cacciari demolisce il Pd Il capro espiatorio di questa situazione è diventato, ovviamente, Nicola Zingaretti. Negli ultimi mesi, del resto, il segretario è andato in totale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Non è solo Giuseppe Conte il grande sconfittodi governo che ha spalancato le porte a Mario Draghi.come non è il M5S l’unico partito che ne è uscito nettamente ridimensionato. Come avevamo spiegato tempo addietro, chi ci ha rimesso di più è probabilmente il Partito democratico.la pensa anche Massimo, che ha visto nella caduta del Conte bis un Pd smarrito, impacciato e impotente: «Laha dimostrato che il Partito democratico non sa che», ha infatti dichiarato il filosofo all’Adnkronos.demolisce il Pd Il capro espiatorio di questa situazione è diventato, ovviamente, Nicola Zingaretti. Negli ultimi mesi, del resto, il segretario è andato in totale ...

Ultime Notizie dalla rete : non più Carica Mick: 'Il cognome Schumacher è uno stimolo, nel 2021 voglio cogliere ogni chance' Il momento dell'esordio in F.1 è sempre più vicino. Nell'attesa, Mick Schumacher ha ufficialmente parlato alla presentazione della livrea ... sempre con l'italiana Prema, è ovviamente carico e non vede ...

Stadio della Roma, obiettivo 2026. Ma su Tor di Valle Parnasi potrebbe fare causa ...essere la scintilla per far calendarizzare al più presto tutta una serie di incontri per individuare l'area prescelta, evitando se possibile una variante al Piano Regolatore e puntando, visto che non ...

