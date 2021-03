Gb | Meghan Markle | “Da Buckingham Palace falsità su Harry e me”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Continua a far discutere, prima ancora della messa in onda negli Stati Uniti, l’intervista che il principee la consortehanno rilasciato a Oprah Winfrey. In una nuova anticipazione, dopo quelle trasmesse nei giorni scorsi,punta il dito contro, accusando la Royal Family di “diffondere” su di lei e sul marito. Nella clip di 30 secondi diffusa dalla Cbs, la Winfrey chiede a: “Cosa provi riguardo al Palazzo che ti sente raccontare la tua verità”. E la risposta della duchessa del Sussex è destinata a sollevare polemiche: “Non so come possano aspettarsi che, dopo tutto questo tempo, ce ne stiamo ancora in silenzio se ‘La Ditta’ (il termine colloquiale con il quale viene chiamata la Royal Family, ...