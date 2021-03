Ancelotti: “Scudetto? Spero lo vinca il Milan, ma l’Inter viaggia forte” (Di giovedì 4 marzo 2021) Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha parlato a Sky Sport del Milan e della lotta Scudetto in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 marzo 2021) Carlo, allenatore dell'Everton, ha parlato a Sky Sport dele della lottain Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Pianeta

SkySport : Ancelotti: 'Pirlo e Gattuso possono superare ogni problema. Scudetto? Spero Milan, ma...' - PianetaMilan : #Ancelotti: '#Scudetto? Spero lo vinca il #Milan, ma l'#Inter viaggia forte' - notizie_milan : Ancelotti: “Scudetto? Spero vinca il Milan, ma sarà dura” - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Ancelotti: 'Scudetto, spero vinca il Milan. Ma so che il mio amico Conte non mi accontenterà' - atmilan1899 : Come finirà la Serie A? Carlo #Ancelotti dice la sua: 'Scudetto? Spero nel #Milan, ma occhio alle altre' -