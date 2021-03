Unicredit, ok CdA a lista rinnovo board in 13 membri (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Via libera all’unanimità da parte del CdA di Unicredit alla presentazione di una propria lista di candidati alla carica di amministratore, che tiene conto del proprio orientamento circa la composizione numerica ritenuta ottimale, individuata in 13 componenti, e della durata del mandato in tre esercizi previsto dall’articolo 20 dello Statuto Sociale. I candidati sono: Pietro Carlo Padoan Presidente, Andrea Orcel amministratore delegato, Lamberto Andreotti, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Hedberg, Beatriz Lara Bartolomè, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner Alexander Wolfgring. Il board ha presentato una lista di 11 nominativi su 13 membri del futuro consiglio, coerentemente con quanto richiesto dallo Statuto, che prevede l’elezione di due amministratori tratti dalla ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Via libera all’unanimità da parte del CdA dialla presentazione di una propriadi candidati alla carica di amministratore, che tiene conto del proprio orientamento circa la composizione numerica ritenuta ottimale, individuata in 13 componenti, e della durata del mandato in tre esercizi previsto dall’articolo 20 dello Statuto Sociale. I candidati sono: Pietro Carlo Padoan Presidente, Andrea Orcel amministratore delegato, Lamberto Andreotti, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Hedberg, Beatriz Lara Bartolomè, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner Alexander Wolfgring. Ilha presentato unadi 11 nominativi su 13del futuro consiglio, coerentemente con quanto richiesto dallo Statuto, che prevede l’elezione di due amministratori tratti dalla ...

CorriereQ : Unicredit: da cda via libera a lista board, 11 candidati - twolighteyes : @UniCredit_IT: da cda via libera a lista board, 11 candidati - Ultima Ora - trilubiusgrow : RT @MilanoFinanza: Il cda di Unicredit approva la lista - MilanoFinanza : Il cda di Unicredit approva la lista - tvbusiness24 : ??#Unicredit, via libera del #Cda agli 11 candidati della lista board. Si cercano i candidati per il prossimo trienn… -