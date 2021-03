Sanremo 2021, Irama non potrà partecipare alla gara, il suo collaboratore positivo anche al tampone molecolare (Di mercoledì 3 marzo 2021) Termina ancora prima di iniziare l’avventura di Irama al Festival di Sanremo 2021 che non potrà presentare il suo brano “La genesi del tuo colore”. Il truccatore dell’arista è risultato positivo anche al tampone molecolare dopo quello antigenico di ieri. Il collaboratore del team di Irama aveva già fatto un altro tampone venerdì ed era risultato negativo. Poi il contagio. A FqMagazine una fonte vicina all’artista conferma: “Purtroppo è tutto vero e al 90% sarà eliminato, stiamo predisponendo già il suo rientro a Milano”. Oggi pomeriggio durante la diretta del talk “Programma” dalle ore 15 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano mostreremo l’intervista fatta all’artista prima della sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Termina ancora prima di iniziare l’avventura dial Festival diche nonpresentare il suo brano “La genesi del tuo colore”. Il truccatore dell’arista è risultatoaldopo quello antigenico di ieri. Ildel team diaveva già fatto un altrovenerdì ed era risultato negativo. Poi il contagio. A FqMagazine una fonte vicina all’artista conferma: “Purtroppo è tutto vero e al 90% sarà eliminato, stiamo predisponendo già il suo rientro a Milano”. Oggi pomeriggio durante la diretta del talk “Programma” dalle ore 15 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano mostreremo l’intervista fatta all’artista prima della sua ...

