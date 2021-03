Resident Evil 9: il titolo è già in sviluppo? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Resident Evil 9 è già in sviluppo… a rivelarlo un noto insider su Twitter, scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata a quello che potrebbe essere il nono capitolo della saga Non si fa neanche in tempo a pubblicare Village, l’ottavo capitolo della saga di Resident Evil che emergono delle prime voci relative ad un potenziale Resident Evil 9 e al suo sviluppo. La “notizia” è arrivata direttamente tramite un noto insider che spesso ha rivelato elementi e contenuti relativi proprio alla saga horror. Ovviamente vi invitiamo a prendere queste informazioni con molta cautela, non trattandosi chiaramente di una notizia ufficiale. Resident Evil in sviluppo, la rivelazione arriva su Twitter Twitter, ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 marzo 2021)9 è già in… a rivelarlo un noto insider su Twitter, scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata a quello che potrebbe essere il nono capitolo della saga Non si fa neanche in tempo a pubblicare Village, l’ottavo capitolo della saga diche emergono delle prime voci relative ad un potenziale9 e al suo. La “notizia” è arrivata direttamente tramite un noto insider che spesso ha rivelato elementi e contenuti relativi proprio alla saga horror. Ovviamente vi invitiamo a prendere queste informazioni con molta cautela, non trattandosi chiaramente di una notizia ufficiale.in, la rivelazione arriva su Twitter Twitter, ...

