Policlinico Federico II | allarme obesità per i bambini costretti a casa dalla Dad

Dal sonno sereno alla dieta mediterranea, dall'attività ludica attiva ad un limite di ore davanti ai tablet. Ci sono dieci regole auree nel "Decalogo anti obesità" redatto dal Centro di Allergologia Pediatrica dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, diretto dal professore Roberto Berni Canani, e ideato per contrastare quella che molti ricercatori statunitensi hanno definito già la "nuova pandemia nei bambini": la 'covibesity'. Il decalogo è stato appena pubblicato online (https://centroallergologiapediatrica.it/decalogo-anti-obesita) in vista del World Obesity Day, la giornata mondiale dell'obesità del 4 marzo. Si tratta di un'emergenza che può avere un impatto particolarmente grave in Italia dove l'obesità infantile rappresenta già un grave problema di salute pubblica con molti ...

