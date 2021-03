Pd: Fedeli, ‘congresso entro l’anno, Bonaccini? lo apprezzo moltissimo’ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mr. (Adnkronos) – “Quella del congresso è innanzitutto un’esigenza politica che riguarda tutto il Pd. Auspico che sia il prima possibile, magari entro la fine dell’anno, come previsto dalle regole. Ma soprattutto, mi auguro che dopo aver discusso e determinato quale sia la maggioranza e la minoranza, dal giorno dopo si sappia operare insieme nel reciproco rispetto e per il bene del Paese”. Lo dice la senatrice Pd Valeria Fedeli in un’intervista a Inews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mr. (Adnkronos) – “Quella del congresso è innanzitutto un’esigenza politica che riguarda tutto il Pd. Auspico che sia il prima possibile, magarila fine del, come previsto dalle regole. Ma soprattutto, mi auguro che dopo aver discusso e determinato quale sia la maggioranza e la minoranza, dal giorno dopo si sappia operare insieme nel reciproco rispetto e per il bene del Paese”. Lo dice la senatrice Pd Valeriain un’intervista a Inews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

