Pagelle Cagliari-Bologna 1-0 | voti e tabellino | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lee ildi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di, in cui gli uomini guidati da Leonardo Semplici si sono imposti 1-0 sulla formazione ospite grazie alla rete realizzata da Daniele Rugani al 20? del primo tempo. In virtù di questo risultato i sardi escono salgono a 21 punti ed escono dalla zona retrocessione scavalcando il Torino, mentre gli emiliani restano tredicesimi a quota 38. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Cragno 6.5; Rugani 7 (1? st Ceppitelli 6.5), Godin 7, Klavan 6.5; Zappa 6.5 (37? st Asamoah 6), Marin 6.5 (34? st Deiola 6), Duncan 6.5, Nainggolan 6.5, Nandez 6.5; Joao Pedro 6.5 (37? st Cerri 6), Simeone 6 (16? st Pavoletti 6). In panchina: Aresti, Vicario, ...