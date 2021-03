Otto marzo e donne a metà Il welfare non vi renderà felici

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Tra insofferenza per le quote rose ghettizzanti e le questioni delle pari opportunità come decisive dell’agenda politica arriverà anche quest’8 marzo e sarà spaccato a metà. Il tema guida dovrà essere quello della leadership. Quindi basta pensare alle donne solo come caregiver, figure accudenti, deputate quasi per biologia alla cura e alla maestria domestica. Così si sente da più parti. Eppure con un po’ di onestà bisogna riconoscere che le donne divise lo sono, ma non tra di loro come vuole una certa vulgata sull’ antagonismo storico femminile. Peggio. Sono divise nel loro atavico sè e le contraddizioni stanno tutte ben in agguato dietro l’angolo. Vogliono sedersi al tavolo del potere, ma non vogliono mollare la regia dell’affaire domestico. Perché il giudizio altrui pesa ancora come un macigno. Molte ancora guardano con sospetto a chi non vuole figli perché ‘che donna sei?’, o a chi ne vuole uno, magari a tarda età, con tecnica annessa. Ma lo stesso sospetto è rivolto magari a ‘chi ne ha tanti’, perché che donna moderna sei? Insomma c’è un qualche modello di donna che ancora offusca la nostra autodeterminazione. Da dove viene? Dalla natura? dall’educazione? Da una società poco o zero liberale?