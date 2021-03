Milan-Udinese 1-1: Kessiè acciuffa il pareggio al 97? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Milan di Pioli spreca l’opportunità di rimanere vicina all’Inter, impegnata contro il Parma, pareggiando contro l’Udinese. Rodrigo Becao l’ha sbloccata al 68? con un colpo di testa, Kessiè l’ha sistemata a pochi secondi dal triplice fischio finale con un rigore. Verso Milan-Udinese, le parole di Pioli e Gotti Come sono scese in campo le squadre? Pioli deve far fronte alle assenze e punta su Leao da prima punta, con Castillejo, Brahim Diaz e Rebic ad agire sulla trequarti. Torna Romagnoli in difesa, Kalulu a destra. Gotti punta su Nestorovski come unica punta, panchina per Okaka e Llorente, alle sue spalle Pereyra con de Paul che parte da mezzala. Makengo confermato in mediana, Arslan preferito a Walace. Un commento sulla gara Dopo la incredibile gara del Mapei Stadium tra Sassuolo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildi Pioli spreca l’opportunità di rimanere vicina all’Inter, impegnata contro il Parma, pareggiando contro l’. Rodrigo Becao l’ha sbloccata al 68? con un colpo di testa,l’ha sistemata a pochi secondi dal triplice fischio finale con un rigore. Verso, le parole di Pioli e Gotti Come sono scese in campo le squadre? Pioli deve far fronte alle assenze e punta su Leao da prima punta, con Castillejo, Brahim Diaz e Rebic ad agire sulla trequarti. Torna Romagnoli in difesa, Kalulu a destra. Gotti punta su Nestorovski come unica punta, panchina per Okaka e Llorente, alle sue spalle Pereyra con de Paul che parte da mezzala. Makengo confermato in mediana, Arslan preferito a Walace. Un commento sulla gara Dopo la incredibile gara del Mapei Stadium tra Sassuolo ...

