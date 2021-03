L’eredità «sociale» di Berta Caceres (Di giovedì 4 marzo 2021) Tra tutte le definizioni, quella che preferiva era luchadora social, una combattente sociale. Sapeva negoziare, ascoltare e unire. Ed era una ribelle senza peli sulla lingua fin da piccola. Berta Cáceres è morta cinque anni fa, assassinata nella sua camera da letto il 2 marzo 2016, meno di un anno dopo aver vinto il più importante premio per i difensori dell’ambiente, il Goldman Prize. In un periodo in cui l’Honduras risultava il luogo più pericoloso al mondo in cui difendere … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 marzo 2021) Tra tutte le definizioni, quella che preferiva era luchadora social, una combattente. Sapeva negoziare, ascoltare e unire. Ed era una ribelle senza peli sulla lingua fin da piccola.Cáceres è morta cinque anni fa, assassinata nella sua camera da letto il 2 marzo 2016, meno di un anno dopo aver vinto il più importante premio per i difensori dell’ambiente, il Goldman Prize. In un periodo in cui l’Honduras risultava il luogo più pericoloso al mondo in cui difendere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

