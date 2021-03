Irama | età | altezza | figlio | fidanzata e tatuaggi

(Di mercoledì 3 marzo 2021)è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2021. L’artista di Carrara – ma cresciuto a Monza – porta all’Ariston il brano La Genesi del tuo Colore, canzone il cui video clip è stato girato nell’autodromo della città brianzola. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e sulla vita privata. Quanti anni ha?, all’anagrafe Filippo Maria Fanti, è nato il 20 dicembre 1995. Ciò significa che, a fine 2021, compirà 26 anni.– il cui nome d’arte deriva dall’anagramma di Maria e in lingua malese si può tradurre con “ritmo” – è alto 1,65., che torna a Sanremo dopo l’esperienza del 2019 con il brano La Ragazza con il Cuore di Latta, non ha figli.è legato da diverso tempo a Victoria Stella Doritou, splendida ...

