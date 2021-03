Il DL Sostegno arriverà la prossima settimana, arriva la conferma da due ministeri (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laura Castelli, viceministra dell’Economia, ha parlato di DL Sostegno su Radio 24, ex decreto Ristori 5 e che qualcuno ha chiamato anche DL Indennizzi per la spinta sulla pace fiscale (voluta fortemente da Salvini). La viceministra invece ha usato il nome che già da un po’ i giornali riportano e ha anche dato nuove informazioni su tempi e contenuti. Il testo potrebbe essere pronto la prossima settimana, conterrà sostegni alle imprese, ammortizzatori e cassa integrazione, aiuti per enti territoriali in difficoltà, un programma specifico sui vaccini. Laura Castelli ha precisato “stiamo facendo il più in fretta possibile” per un testo atteso da ristoratori e fasce economiche più colpite. Il decreto partirà dalle proposte della maggioranza, gli aiuti non si baseranno più sui codici Ateco ma su calo di fatturato e criteri legati a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laura Castelli, viceministra dell’Economia, ha parlato di DLsu Radio 24, ex decreto Ristori 5 e che qualcuno ha chiamato anche DL Indennizzi per la spinta sulla pace fiscale (voluta fortemente da Salvini). La viceministra invece ha usato il nome che già da un po’ i giornali riportano e ha anche dato nuove informazioni su tempi e contenuti. Il testo potrebbe essere pronto la, conterrà sostegni alle imprese, ammortizzatori e cassa integrazione, aiuti per enti territoriali in difficoltà, un programma specifico sui vaccini. Laura Castelli ha precisato “stiamo facendo il più in fretta possibile” per un testo atteso da ristoratori e fasce economiche più colpite. Il decreto partirà dalle proposte della maggioranza, gli aiuti non si baseranno più sui codici Ateco ma su calo di fatturato e criteri legati a ...

QuotidianPost : Il DL Sostegno arriverà la prossima settimana, arriva la conferma da due ministeri - giornaleradiofm : Dl sostegno la prossima settimana. Castelli, addio Ateco: (ANSA) - ROMA, 03 MAR - Sostegni alle imprese, ammortizza… - shortaras : Ragazzi riusciamo in tempo record ad organizzare un aereo di sostegno per Tommaso riguardo a questa questione? Mi d… - ITestini : #ciaone decreto #ristori arriverà decreto sostegno. ?? - muntzer_thomas : RT @Musso___: 'Next Generation EU, arriverà in futuro??. Le condizioni finanziarie accomodanti [BCE] permettono che i governi nazionali abbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno arriverà "Ripristinare la prescrizione dell'uso delle mascherine Ffp2 per docenti e Ata nelle scuole" ... ma ancora non è possibile prevedere quando si arriverà a immunizzare tutti i docenti e gli Ata. In ... e che eventualmente le FFP2 fossero riservate solo agli insegnanti di sostegno, in un'ottica ...

Aston Martin - Recihman e Szafnauer: 'Il ritorno in Formula 1, un momento storico' Sebastian Vettel, il vostro nuovo pilota, arriva da un anno difficile: avrà bisogno di sostegno ... Secondo lei, quando arriverà il momento di smettere di sviluppare la vettura di quest'anno e ...

Bonus 600 euro quando arriva? Inps: dal 15 aprile al 17 settembre Corriere della Sera ... ma ancora non è possibile prevedere quando sia immunizzare tutti i docenti e gli Ata. In ... e che eventualmente le FFP2 fossero riservate solo agli insegnanti di, in un'ottica ...Sebastian Vettel, il vostro nuovo pilota, arriva da un anno difficile: avrà bisogno di... Secondo lei, quandoil momento di smettere di sviluppare la vettura di quest'anno e ...