Il diktat di Draghi ai ministri | parlate solo quando ci sono provvedimenti da spiegare

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Comunicarec’è qualcosa da dire: far parlare i fatti. Il neo Presidente del Consiglio, Mario, lo disse chiaramente durante il suo primo Consiglio dei, il 13 febbraio. E da allora non si è mai discostato da questa linea. Tanto da lasciare l’amaro in bocca persino a qualche noto direttore di giornale abituato ad avere con una certa frequenza conversazioni telefoniche con l’allora presidente Bce che un tempo, almeno telefonicamente, era molto più loquace. Insomma, il mantra è ‘fatti non parole’: “Ringrazio per la stima ma anche questa dovrà essere giustificata e validata nei fatti dal Governo da me presieduto” disse nella sua replica in Parlamento. Poi ieri la “sublimazione” del concetto: dalle dirette ad uso e consumo dei telegiornali delle 20 di Giuseppe Conte alla totale assenza di Mario ...