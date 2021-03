Alek Minassian | l’uomo che nell’aprile 2018 uccise 10 persone in un attentato a Toronto | è stato giudicato colpevole di omicidio e tentato omicidio

ilpost : Alek Minassian, l’uomo che nell’aprile 2018 uccise 10 persone in un attentato a Toronto, è stato giudicato colpevol… -

Ultime Notizie dalla rete : Alek Minassian

Il Post

Un anno prima, un giovane di nomeaveva portato a termine un nuovo attacco terroristico in Canada, investendo decine di persone con un furgone in una strada trafficata di Toronto e ...Un anno prima, un giovane di nomeaveva portato a termine un nuovo attacco terroristico in Canada, investendo decine di persone con un furgone in una strada trafficata di Toronto e ...