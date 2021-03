Alec Baldwin reciterà nel film d’azione Supercell

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Deadline ha svelato chesarà il protagonista di, undiretto da Herbert James Winterstern che sarà girato quest’anno in Montana e Georgia. Si conosce il cast? Il casting arriva quando la società di produzione del, la Short Porch Pictures di Ryan Winterstern e Nathan Klingher, ha firmato un contratto di prima visione con la società di vendita indipendente HighlandGroup. I diritti di vendita di “” Highland ora rappresenterà i diritti di vendita in tutto il mondo o internazionale deidi Short Porch. Per, sta rappresentando a livello internazionale al mercato virtuale del cinema europeo di questa settimana. CAA Media Finance rappresenta il ...

stefanodexterha : Bellissimo, grazie....non sapevo di questa faida con Galbraith, grande animosità tra i due (bellissima la citazione… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Alec Baldwin: papà per la sesta volta - solospettacolo : Nuovo arrivo in casa Alec e Hilaria Baldwin, nata una bimba - VanityFairIt : Ad appena sei mesi dalla nascita del quintogenito Eduardo, venuto alla luce lo scorso settembre, Alec Baldwin e la… - DanielEssential : FUGGIN KEK -

Ultime Notizie dalla rete : Alec Baldwin

Due giorni fae la moglie Hilaria Thomas , già genitori di Carmen , 7 anni, Rafael , 5, Leonard o, 4, Romeo , 2 e Edoardo, nato appena sei mesi fa, sono diventati di nuovo genitori . A dare la notizia ...HilariaNelle scorse ore Hilariaha rivelato il sesso del bebè e ho potuto appurare che le mie supposizioni non erano sbagliate: si tratta di una femminuccia. La moglie di, 35 anni, ha postato su Instagram un primo piano ...Notizie serie tv 3 marzo: Dakota Fanning sarà Susan Ford in The First Lady. Notizie serie tv 3 marzo – Dakota Fanning sarà Susan Ford nell’antologia The First Lady di Showti ...LOS ANGELES - Si chiama Lucia la nuova arrivata in casa Baldwin. Il fiocco rosa è giunto, inaspettatamente, lunedì primo marzo. La sorpresa è dovuta al fatto che l'ultimo figlio, Eduardo, è nato nel d ...