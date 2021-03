S&P, indebitamento sovrano globale resterà elevato nel 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – I prestiti sovrani da fonti di finanziamento commerciale a livello globale raggiungeranno i 12,6 trilioni di dollari nel 2021, il 20% in meno rispetto all’impennata storica del 2020, ma ancora il 50% al di sopra della media pluriennale pre Covid-19. A dirlo sono le ultime stime di S&P Global Ratings pubblicate su RatingsDirect. L’indagine annuale di S&P Global Ratings sul debito sovrano globale e l’indebitamento raccoglie i dati relativi a tutti i 135 sovrani dotati di rating. “Gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 e le relative risposte in termini di politiche fiscali – ha spiegato Karen Vartapetov, credit analyst di S&P Global Ratings – hanno provocato un aumento senza precedenti della domanda di finanziamento da parte dei governi nel 2020. Di conseguenza, in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – I prestiti sovrani da fonti di finanziamento commerciale a livelloraggiungeranno i 12,6 trilioni di dollari nel, il 20% in meno rispetto all’impennata storica del 2020, ma ancora il 50% al di sopra della media pluriennale pre Covid-19. A dirlo sono le ultime stime di S&P Global Ratings pubblicate su RatingsDirect. L’indagine annuale di S&P Global Ratings sul debitoe l’raccoglie i dati relativi a tutti i 135 sovrani dotati di rating. “Gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 e le relative risposte in termini di politiche fiscali – ha spiegato Karen Vartapetov, credit analyst di S&P Global Ratings – hanno provocato un aumento senza precedenti della domanda di finanziamento da parte dei governi nel 2020. Di conseguenza, in ...

