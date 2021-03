Serie A 2020/2021, statistiche e curiosità venticinquesima giornata (Di martedì 2 marzo 2021) Inizia la venticinquesima giornata di Serie A, ma oggi alle 18,30 non si giocherà Lazio-Torino. Si parte dunque realmente alle 20,45 e la Juventus ospita lo Spezia: il primo novembre 2020 all’Orogel Stadium di Cesena i bianconeri hanno vinto 4-1, questo è stato il primo successo della “Vecchia Signora” contro gli aquilotti in tutte le competizioni. Nella Serie B 2006/2007 nei due scontri diretti giocati si registrano un pareggio e una sconfitta, domani alle 18,30 il Napoli fa visita al Sassuolo: il primo novembre 2020 i neroverdi hanno trionfato 2-0, questa vittoria è stata la seconda nel torneo dopo il successo per 2-1 ottenuto in questo stadio il 23 agosto 2015. Il match di andata inoltre è stata la prima partita in cui i partenopei non hanno segnato, alle 20,45 si disputano sei ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) Inizia ladiA, ma oggi alle 18,30 non si giocherà Lazio-Torino. Si parte dunque realmente alle 20,45 e la Juventus ospita lo Spezia: il primo novembreall’Orogel Stadium di Cesena i bianconeri hanno vinto 4-1, questo è stato il primo successo della “Vecchia Signora” contro gli aquilotti in tutte le competizioni. NellaB 2006/2007 nei due scontri diretti giocati si registrano un pareggio e una sconfitta, domani alle 18,30 il Napoli fa visita al Sassuolo: il primo novembrei neroverdi hanno trionfato 2-0, questa vittoria è stata la seconda nel torneo dopo il successo per 2-1 ottenuto in questo stadio il 23 agosto 2015. Il match di andata inoltre è stata la prima partita in cui i partenopei non hanno segnato, alle 20,45 si disputano sei ...

