Passaporto vaccinale | ecco cosa è e a cosa serve

Il Passaporto vaccinale sta passando dall'essere un'idea, a divenire una vera e propria realtà. L'idea di base è quella di permettere il turismo estivo in massima sicurezza. L'opinione europea Molti paesi dell'Europa sono entusiasti dell'idea e l'appoggiano, tra questi troviamo, insieme all'Italia, anche Danimarca, Grecia, Ungheria, Portogallo, Islanda, Spagna, Svezia, Polonia, Cipro, Estonia, Repubblica Ceca etc. I più restii sembrano essere la Germania, Francia e Olanda. La privacy del vaccino Il progetto del Passaporto vaccinale si sviluppa a partire dal certificato vaccinale digitale interoperabile. L'intenzione è quella di creare un database dove saranno registrate le varie vaccinazioni. Tuttavia, il Garante per la privacy sostiene che "I dati relativi allo stato vaccinale sono ...

