Nigeria: jihadisti contro base Onu a Diwka, 15 morti in tentato rapimento (Di martedì 2 marzo 2021) Lagos, 2 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – I miliziani jihadisti dello Stato islamico nell’Africa occidentale (Iswa) hanno attaccato la località Nigeriana di Diwka e una base dell’Onu con decine di operatori umanitari. Fonti della sicurezza citate dal quotidiano locale Daily post, riferiscono che gli aggressori hanno fatto irruzione ieri sera nella sede delle Nazioni Unite. Al momento non vi sono indicazioni su possibili vittime. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) Lagos, 2 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – I milizianidello Stato islamico nell’Africa occidentale (Iswa) hanno attaccato la localitàna die unadell’Onu con decine di operatori umanitari. Fonti della sicurezza citate dal quotidiano locale Daily post, riferiscono che gli aggressori hanno fatto irruzione ieri sera nella sede delle Nazioni Unite. Al momento non vi sono indicazioni su possibili vittime. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

