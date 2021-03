NFL – I prospetti del draft 2021 | #30 Levi Onwuzurike

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Dopo aver trascorso 5 anni alla University of Washington ed essere sceso in campo con gli Huskies per 3,è pronto a a imboccare la via che porta in National Football League e presentarsi al. Il defensive tackle proveniente da Allen, in Texas, ha ancora parecchio da migliorare, ma ha dalla sua diverse caratteristiche, che potrebbero attirare l’attenzione delle franchigie di NFL. Chi è? Una volta concluso il percorso alla Allen High School,prosegue la sua carriera nel football alla University of Washington, dove entra nel 2016. Il primo anno deve ancora migliorare molto prima di poter scendere in campo e decide di non giocare la stagione. Esordisce con gli Huskies nel 2017, quando gioca 9 ...